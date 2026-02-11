De Winter a Milan Tv: «Ho ricevuto una grande accoglienza. Questa la migliore dote di Allegri»

De Winter, difensore del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni del belga

Intervistato anche da Milan Tv, Koni De Winter ha dichiarato:

PRIMI MESI AL MILAN – «Sono arrivato qua e ho trovato bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Ho lavorato come ho fatto sempre: a volte le partite non vanno come vuoi ma come ho fatto sempre cerco di fare il meglio possibile».

RUOLO PREFERITO – «Per me l’importante è stare sul campo, poi cerco di aiutare dove posso. Però fare il difensore, se sono a sinistra o a destra, non cambia molto, non è un problema».

ATMOSFERA DEL GRUPPO – «Tutti i compagni mi hanno accolto molto bene e anche lo staff: si sente che tutti sono qua per aiutarti a fare il meglio possibile per il gruppo e non solo per il singolo».

ALLEGRI – «Una sua qualità è mantenere sempre l’equilibrio ed essere sempre un punto stabile per la squadra».

GOL CONTRO LA ROMA – «Ero molto contento per me e per la squadra: un momento molto bello perché c’era anche la mia famiglia allo stadio. Sono momenti che sono belli per la mia carriera».

ULTIME 15 PARTITE STAGIONALI – «Sappiamo l’importanza che ha ogni partita e la prepariamo come facciamo sempre».

SAELEMAEKERS – «Lavoriamo tanto insieme ed è più facile perché parliamo la stessa lingua. Ma lo facciamo con tutti i compagni ma con lui c’è qualcosa di diverso».