De Winter a Milan Tv: «Ho ricevuto una grande accoglienza. Questa la migliore dote di Allegri»
De Winter, difensore del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni del belga
Intervistato anche da Milan Tv, Koni De Winter ha dichiarato:
PRIMI MESI AL MILAN – «Sono arrivato qua e ho trovato bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Ho lavorato come ho fatto sempre: a volte le partite non vanno come vuoi ma come ho fatto sempre cerco di fare il meglio possibile».
RUOLO PREFERITO – «Per me l’importante è stare sul campo, poi cerco di aiutare dove posso. Però fare il difensore, se sono a sinistra o a destra, non cambia molto, non è un problema».
ATMOSFERA DEL GRUPPO – «Tutti i compagni mi hanno accolto molto bene e anche lo staff: si sente che tutti sono qua per aiutarti a fare il meglio possibile per il gruppo e non solo per il singolo».
ALLEGRI – «Una sua qualità è mantenere sempre l’equilibrio ed essere sempre un punto stabile per la squadra».
GOL CONTRO LA ROMA – «Ero molto contento per me e per la squadra: un momento molto bello perché c’era anche la mia famiglia allo stadio. Sono momenti che sono belli per la mia carriera».
ULTIME 15 PARTITE STAGIONALI – «Sappiamo l’importanza che ha ogni partita e la prepariamo come facciamo sempre».
SAELEMAEKERS – «Lavoriamo tanto insieme ed è più facile perché parliamo la stessa lingua. Ma lo facciamo con tutti i compagni ma con lui c’è qualcosa di diverso».
