Connect with us

HANNO DETTO

De Winter a Milan Tv: «Ho ricevuto una grande accoglienza. Questa la migliore dote di Allegri»

Published

2 ore ago

on

By

De Winter

De Winter, difensore del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni del belga

Intervistato anche da Milan Tv, Koni De Winter ha dichiarato:

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PRIMI MESI AL MILAN – «Sono arrivato qua e ho trovato bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Ho lavorato come ho fatto sempre: a volte le partite non vanno come vuoi ma come ho fatto sempre cerco di fare il meglio possibile».

RUOLO PREFERITO – «Per me l’importante è stare sul campo, poi cerco di aiutare dove posso. Però fare il difensore, se sono a sinistra o a destra, non cambia molto, non è un problema».

ATMOSFERA DEL GRUPPO – «Tutti i compagni mi hanno accolto molto bene e anche lo staff: si sente che tutti sono qua per aiutarti a fare il meglio possibile per il gruppo e non solo per il singolo».

ALLEGRI – «Una sua qualità è mantenere sempre l’equilibrio ed essere sempre un punto stabile per la squadra».

GOL CONTRO LA ROMA – «Ero molto contento per me e per la squadra: un momento molto bello perché c’era anche la mia famiglia allo stadio. Sono momenti che sono belli per la mia carriera».

ULTIME 15 PARTITE STAGIONALI – «Sappiamo l’importanza che ha ogni partita e la prepariamo come facciamo sempre».

SAELEMAEKERS – «Lavoriamo tanto insieme ed è più facile perché parliamo la stessa lingua. Ma lo facciamo con tutti i compagni ma con lui c’è qualcosa di diverso».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan1 ora ago

Calciomercato Milan LIVE: clamoroso retroscena Mateta, Nkunku può rimanere anche in estate

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive4 giorni ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×