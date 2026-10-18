Formazioni ufficiali Milan Atalanta, le scelte di Amorim e Sarri per il match

Formazioni ufficiali Milan Atalanta, le scelte di Amorim e Sarri per la sfida della settima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18 a San Siro

Scendono in campo per la settima giornata di Serie A Milan e Atalanta. La squadra di Ruben Amorim, dopo lo strepitoso 4-0 in Europa League in casa del Salisburgo, proverà a ripetersi in campionato dove mantiene ancora l’imbattibilità complici 3 vittorie e 3 pareggi nelle prime sei uscite, l’ultima delle quali chiusa sull’1-1 sul campo del Sassuolo.

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Dall’altra parte l’Atalanta, vera e propria bestia nera per i rossoneri negli incroci recenti, è reduce anch’essa dal successo europeo per 3-1 in Conference League contro il Pafos. I nerazzurri avevano inoltre ritrovato il sorriso in campionato battendo il Venezia con il medesimo punteggio (3-1) nella scorsa giornata, mettendo da parte un avvio di stagione in salita che li vede attualmente al 10° posto con 9 punti (3 in meno rispetto al Milan, occupante la 7ª posizione a quota 12).

In vista del match che prenderà il via alle ore 18:00, ecco le scelte dei due tecnici per proseguire al meglio il cammino stagionale.

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FORMAZIONI UFFICIALI MILAN ATALANTA

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos.

A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.