De Winter Milan, accordo in chiusura: fissate le visite mediche, poi arriverà l’annuncio ufficiale

De Winter Milan, quasi tutto fatto: mancano solo le visite mediche del difensore e l’annuncio ufficiale da parte del club rossonero

Il Milan non ha perso tempo e, dopo la sorprendente cessione di Malick Thiaw al Newcastle, la dirigenza rossonera ha accelerato le operazioni per trovare un sostituto all’altezza. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e l’allenatore Massimiliano Allegri avevano individuato in Koni De Winter il profilo ideale per rinforzare la difesa. Le trattative, come riportato in esclusiva, sono state serrate e si sono concluse con successo. Il Milan ha infatti raggiunto l’accordo con il club belga per il trasferimento del giovane difensore.

La trattativa è stata condotta con grande celerità. Dopo aver trovato un’intesa di massima nella serata di domenica 10 agosto, i due club hanno lavorato senza sosta per definire tutti i dettagli e preparare la documentazione necessaria per lo scambio e le firme. Si tratta di un’operazione che soddisfa pienamente le esigenze tecniche di Allegri, che potrà contare su un difensore versatile e di prospettiva, capace di giocare sia al centro che sulla fascia destra.

Il Milan ha voluto fortemente Koni De Winter per le sue qualità fisiche e tecniche, ma anche per la sua giovane età che lo rende un investimento per il futuro. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, ha agito con pragmatismo e velocità per non lasciare sguarnito un reparto cruciale come quello difensivo, specialmente in vista degli imminenti impegni ufficiali.

I tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: il sostituto di Thiaw è stato trovato. Le operazioni burocratiche sono in fase di finalizzazione e si prevede che entro la giornata di lunedì 11 agosto tutti i documenti saranno pronti. La fase successiva sarà quella delle visite mediche, che con ogni probabilità verranno fissate per la giornata di martedì 12 agosto. L’arrivo di De Winter a Milano segna un’altra importante mossa di calciomercato per un Milan che vuole costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, puntando su giovani talenti e giocatori funzionali al progetto tecnico di Allegri. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la rosa per tornare a lottare per i massimi traguardi, sia in Serie A che in Champions League.