De Winter Milan, il difensore saluta il Genoa sui social: «Auguro al Grifone successi e felicità»

De Winter Milan, il difensore saluta il Genoa dopo l’arrivo in rossonero

Il calciomercato del Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si arricchisce di un nuovo tassello in difesa. Koni De Winter, giovane e promettente difensore belga, ha infatti salutato il Genoa con un toccante messaggio sui suoi canali social, confermando di fatto il suo trasferimento al club rossonero. Un addio carico di emozione dopo due stagioni intense e ricche di soddisfazioni in Liguria.

Il messaggio di De Winter, un vero e proprio inno alla gratitudine, è rivolto a tutti coloro che hanno fatto parte del suo percorso al Genoa: “Cari tifosi, staff e tutti che fanno parte del Genoa CFC, Oggi, mi preparo a lasciare una squadra che è diventata molto significativa per me. Il tempo trascorso al Genoa CFC è stato indimenticabile: insieme abbiamo celebrato successi, superato momenti difficili e vissuto esperienze memorabili dentro e fuori dal campo”. Parole che testimoniano il forte legame che si è creato tra il giocatore e l’ambiente genoano. Il difensore ha voluto ringraziare in modo particolare i tifosi, definendoli “il cuore di questo club” e sottolineando come la loro passione lo abbia spinto a dare sempre il massimo“.

L’addio di De Winter non è stato solo un ringraziamento, ma anche un’occasione per ribadire l’orgoglio di aver indossato la maglia del Grifone. “Ogni volta che ho indossato la maglia del Grifone, ho sentito l’orgoglio di far parte di questa famiglia“, ha scritto il difensore. Un saluto sentito anche allo staff, ringraziato per la “professionalità e dedizione” che lo hanno aiutato a crescere sia come calciatore che come persona.

Il trasferimento di De Winter al Milan non è solo un cambio di maglia, ma un passo cruciale nella sua carriera. A 23 anni, dopo aver collezionato 57 presenze e 3 reti con il Genoa, approda in un top club con un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Un’operazione a titolo definitivo che conferma la volontà del Milan di investire su giovani talenti con margini di crescita elevati, in linea con la visione strategica della nuova dirigenza. Il suo arrivo rinforzerà il reparto difensivo, offrendo a Massimiliano Allegri un’opzione solida e versatile per la prossima stagione. Per il Genoa, l’addio di De Winter segna la fine di un ciclo ma lascia un ricordo positivo, come testimonia il suo commovente messaggio: “Grazie di tutto. Forza Grifone, per sempre!“