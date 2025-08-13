De Winter Milan, ora è ufficiale: il comunicato del club rossonero

De Winter Milan, arriva il comunicato ufficiale del club rossonero sull’arrivo del difensore belga

Il Milan ha ufficialmente messo a segno un altro colpo di mercato, volto a rinforzare il reparto difensivo con un innesto giovane ma già di grande esperienza. Come comunicato dal club rossonero, AC Milan ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore belga Koni De Winter dal Genoa CFC. Si tratta di un’operazione che sottolinea la strategia del club di investire in prospettiva, costruendo una squadra solida e competitiva per il presente e il futuro. Il giocatore ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2030.

L’accordo a lungo raggio è un chiaro segnale di fiducia nelle qualità e nelle potenzialità di crescita del giocatore. La scelta di De Winter di indossare la maglia numero 5, un numero iconico e carico di storia per il Milan, dimostra la sua personalità e la sua ambizione.

Nato ad Anversa, in Belgio, il 12 giugno 2002, Koni De Winter ha un percorso di formazione internazionale, seppur con un forte legame con il calcio italiano. Dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Lierse e Zulte Waregem, nel 2018 si trasferisce in Italia alla Juventus, dove completa la sua crescita calcistica tra le giovanili e la formazione U23. Il suo talento lo porta a esordire con la Prima Squadra bianconera il 23 novembre 2021, in un’importante sfida di Champions League contro il Chelsea.

Dopo l’esperienza bianconera, il suo percorso lo vede in prestito all’Empoli prima di essere ceduto al Genoa. Nelle due stagioni trascorse in Liguria, De Winter si afferma come un difensore affidabile e versatile, totalizzando 57 presenze e mettendo a segno 3 gol. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in patria: nel marzo 2024, il difensore belga è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore, con cui ha esordito nell’amichevole contro l’Irlanda.

Con il suo approdo al Milan, Koni De Winter inizia un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, con l’obiettivo di confermarsi ai massimi livelli e contribuire al successo del club. L’acquisto di De Winter è un’operazione strategica che unisce gioventù, potenziale e concretezza, a riprova della volontà del Milan di Max Allegri di investire in un futuro vincente.