De Vrij: «Concentrato sulla battaglia per lo scudetto con l’Inter»

De Vrij parla dopo la decisione he ha condannato la Sports Entertainment Group. Nel mirino lo scudetto

«Sono molto felice di questa sentenza. Questa è una grande vittoria per me personalmente. Questo è un messaggio anche per gli altri giocatori. Assicuratevi di avere sempre il controllo della vostra carriera e di essere assistiti da agenti indipendenti che lavorano solo per te». Queste le parole di Stefan de Vrij dopo la decisione del tribunale di Amsterdam che ha condannato la Sports Entertainment Group (SEG) a risarcirlo per 4,7 milioni di euro nella causa in cui l’agenzia era stata citata dal difensore olandese per ‘arricchimento illecito’ nell’affare che lo portò dalla Lazio all’Inter.

FUTURO – Il centrale nerazzurro ha le idee chiare, nonostante le voci su rinnovo-e-partenza. «Adesso mi concentrerò sulla battaglia per lo scudetto con l’Inter»