De Siervo su Dazn: «C’è stato assicurato che il problema non si ripeterà più». Le parole dell’ad della Lega Serie A

Luigi De Siervo ha parlato dei disservizi legati a Dazn. Ecco le parole dell’ad della Lega Serie A:

«Abbiamo fatto un richiamo molto severo agli obblighi contrattuali, noi siamo parte danneggiata. Dazn è stata richiamata ai propri doveri, ci sono stati in un anno e mezzo tre problemi diversi per matrici differenti. C’è stato un grave disservizio, ma ci è stato assicurato che il problema non si ripeterà più».