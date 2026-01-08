De Rossi a Dazn: «Il Milan è una delle squadre più forti. Leao è un problema se gioca più vicino alla porta»

De Rossi, allenatore rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Milan-Genoa

A pochi istanti dal calcio d’inizio, Daniele De Rossi ha delineato ai microfoni di DAZN la strategia del suo Genoa per affrontare una delle trasferte più complicate della stagione. Il tecnico ha mostrato grande stima per l’avversario, definendo il Milan «fra le squadre più forti del campionato», pur sottolineando una caratteristica peculiare del gioco rossonero: la propensione a lasciare il possesso palla per poi colpire in transizione. Secondo De Rossi, questo assetto rende il Milan ancora più pericoloso: «In questo diventano ancora più forti, difendono bene di reparto e sono organizzatissimi. Hanno poi tutto il talento del mondo quando ripartono».

L’analisi si è poi spostata sui singoli, con un occhio di riguardo per la stella portoghese dei rossoneri. L’assenza di Rafael Leao dalla fascia laterale cambia, secondo l’allenatore, la geografia del match, ma non ne diminuisce la pericolosità. «Leao non sta giocando più largo e ci ha tolto un problema. Ma ne avremo altri perché gioca vicino alla porta ed è molto forte», ha ammesso il tecnico, consapevole che la densità centrale del Milan richiederà una soglia di attenzione altissima.

De Rossi, difesa alta e pressione: la ricetta del Grifone per l’impresa

Per provare a uscire indenni da San Siro, De Rossi ha invocato una prestazione di personalità, ricordando come anche i precedenti storici possano essere ribaltati solo con l’atteggiamento giusto. Il piano tattico del Genoa prevede di accettare dei rischi calcolati: «Noi abbiamo preso la via di essere coraggiosi in fase offensiva: recuperiamo palla alti e forziamo le loro giocate, lasciando un po’ di campo dietro dove ci si possono buttare Leao e Pulisic». Una scelta coraggiosa che richiederà precisione assoluta nella gestione del pallone.

La chiave del match, dunque, risiederà nell’equilibrio tra la pressione alta e la copertura degli spazi. De Rossi ha concluso avvisando i suoi: «Dovremo essere attenti e non buttare palla». Solo attraverso una gestione lucida del possesso e un’energia pari a quella dei campioni rossoneri, il Genoa potrà sperare di colmare il gap tecnico e strappare un risultato positivo in uno stadio che, storicamente, concede pochissimi sconti agli ospiti.