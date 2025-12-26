De Rossi e la stima per Allegri: «Ci sarà un motivo se sta sempre lì sopra in classifica…»

De Rossi, intervistato da Dazn, parla così di Massimiliano Allegri. Le parole dell’allenatore del Genoa sul tecnico rossonero

Daniele De Rossi non ha mai smesso di essere uno studente del gioco. Ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Genoa ha ripercorso la sua carriera da calciatore attraverso gli occhi dei tecnici che lo hanno formato. Per l’ex capitano giallorosso, figure come Luciano Spalletti e Antonio Conte sono state fondamentali per la loro capacità di non lasciare nulla al caso. In particolare, di Spalletti ricorda la genialità e la chiarezza: “Mi mangiavo le sue riunioni tecniche, mi piaceva capire tutto quello che facevamo in campo”.

Un’altra figura chiave nel suo percorso è stata quella di Luis Enrique. Oltre all’aspetto tattico legato al modello Barcellona, De Rossi ha sottolineato l’impatto umano dello spagnolo, definendolo “illuminante” per il suo modo di approcciarsi al gruppo. L’evoluzione costante è il mantra di De Rossi, che oggi osserva con attenzione anche i colleghi della Premier League, come Maresca al Chelsea o Iraola al Bournemouth, cercando di trarre ispirazione da ogni contesto diverso dal proprio.

De Rossi, tra l’estetica di Guardiola e il pragmatismo di Allegri

Nel suo personale studio del calcio moderno, De Rossi non nasconde la stima per allenatori considerati “opposti”. Se da un lato ammira l’innovazione di Fabregas o la qualità di Italiano, dall’altro difende con forza il lavoro di Massimiliano Allegri. “Bisogna chiedersi perché uno come lui sta sempre lì in alto”, ha osservato, sottolineando come fare punti con costanza sia un pregio che va oltre l’estetica del gioco. Il calcio, per De Rossi, è un mix di queste diverse filosofie.

Infine, un aneddoto curioso riguarda le sue cene con Pep Guardiola e Roberto De Zerbi. Vedere due tra i tecnici più celebrati al mondo discutere di calcio e scarabocchiare appunti sui fogli lo ha colpito profondamente: “Sembravano Leonardo e Michelangelo“, ha scherzato il tecnico del Genoa. Questa fame di conoscenza e il rispetto per ogni scuola di pensiero sono le basi su cui De Rossi sta costruendo il suo futuro, convinto che il calcio sia una continua evoluzione tra idee geniali e solidità dei risultati.