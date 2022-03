De Rosa: «Milan e Napoli hanno preso fiducia dal calo dell’Inter»

Geri De Rosa ha parlato così di Napoli Milan di questa domenica sera al Maradona. Le sue parole a Sky Sport 24

«È una sfida molto importante per la corsa scudetto, complice anche il calo dell’Inter che ha dato speranza a queste due squadre. Il Napoli sta molto bene, ha recuperato quasi tutti e sta giocando bene. La squadra ha grande consapevolezza. Le stesse sicurezze direi che le ha anche il Milan, anche se ogni tanto ha qualche calo. Leao è un’arma formidabile in questo periodo della stagione. È una partita che conta tantissimo obiettivamente, l’aria che tira è quella di una lunga volata scudetto: una partita in cui puoi prendere 3 punti e toglierne altrettanti agli avversari conta davvero tantissimo.»