L’Udinese non è intenzionata a fare sconti per Rodrigo De Paul. La richiesta è di 40 milioni di euro, cifra alta ma non impossibile per il Milan. I rossoneri inizieranno a trattare solo in caso di qualificazione in Champions League. Hauge potrebbe diventare una pedina di scambio nell’operazione di mercato.