De Paola sta con la Superlega: «È una ventata di novità che può essere interessante». Le dichiarazioni sul progetto

Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio del progetto della Superlega su cui il Milan non si è ancora esposto ufficialmente.

PAROLE – «Le ripercussioni sono tante. Chiaramente è uno stop a quella che è stata la politica del pallone, in particolare della UEFA. Ceferin dovrà venire a patti e accettare delle condizioni diverse. Poi lo spauracchio Superlega non era come poteva essere presentato. Fu presentata male all’inizio, con una ritirata clamorosa nel giro di pochi giorni ma l’idea che viene presentata adesso è una sorta di super campionato europeo. C’è una torta economica enorme, quindi come prima ripercussione si avrà una diminuzione dei campionati nazionali, che dovranno lasciare più spazio ad altre realtà. Non vedo male tutto questo, perché i giovani si annoiano anche per il calcio, per i tempi attuali. Bisogna guardare al futuro rendendo sempre più appetibile il prodotto. E’ una ventata di novità che può essere interessante. Ora parliamo di un’Europa sempre più unita, serve immaginarlo anche nello sport. Nel basket c’è l’Eurolega, perché non può esistere anche nel calcio?».