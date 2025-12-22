De Paola parla così di Milan e Inter dopo l’eliminazione dalla Supercoppa. Le parole del giornalista

De Paola parla così del Milan di Allegri e l’Inter di Chivu dopo le rispettive eliminazioni dalla Supercoppa. Le parole del giornalista

Il ritorno a casa delle milanesi dopo gli ultimi impegni ha lasciato strascichi polemici e riflessioni profonde. Intervenuto a Tmw Radio, il direttore Paolo De Paola ha messo sotto la lente d’ingrandimento la gestione comunicativa e tecnica del Milan. Secondo il giornalista, esiste un paradosso ricorrente intorno alla figura di Massimiliano Allegri: le sconfitte vengono sistematicamente attribuite a un mercato carente, mentre i successi vengono celebrati come esclusivo merito dell’allenatore. Quest’anno, tuttavia, l’alibi sembra vacillare di fronte a una rosa costruita seguendo precise indicazioni tattiche.

De Paola sottolinea come il tecnico livornese abbia espressamente richiesto un gruppo di lavoro ridotto e abbia ottenuto rinforzi difensivi idonei a una linea a quattro. Nonostante la disponibilità di interpreti adatti a diversi moduli, la scelta di insistere sul 3-5-2 e un atteggiamento eccessivamente conservativo dopo il vantaggio sono visti come limiti evidenti. Il nervosismo mostrato dall’allenatore in alcune circostanze non aiuta l’ambiente, rendendo il riscatto stagionale una missione più complessa del previsto.

De Paola, Tra rigidità tattiche e blocchi mentali nerazzurri

Spostando l’attenzione sulla sponda nerazzurra del Naviglio, il giudizio di De Paola si fa meno severo ma comunque analitico. A differenza della situazione milanista, per l’Inter non si parla di una crisi strutturale o drammatica. Il problema sembra essere di natura prettamente psicologica e comunicativa: i nuovi dettami tattici dell’allenatore faticano a essere recepiti pienamente dal gruppo. Questa mancata sintonia tra le idee della panchina e l’esecuzione in campo sta rallentando il percorso, richiedendo un rapido allineamento per evitare ulteriori passi falsi.