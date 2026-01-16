De Paola stuzzica Allegri: «Il risultato conta, ma deve arrivare alla vittoria, sono 5 anni che non lo fa. Non si può più vincere nel suo modo, prima o poi dovrà fare questo»

De Paola stuzzica Allegri e il suo stile tattico a TMW Radio, in quella che è stata la sua analisi di Como Milan dopo le polemiche legate al gioco dei rossoneri

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto nel corso della puntata del venerdì di Maracanà, in onda su TMW Radio, analizzando la vittoria in rimonta del Milan sul campo del Como e riaccendendo il dibattito tra giochisti e risultatisti.

Il successo per 3-1 dei rossoneri al Sinigaglia, maturato con soli quattro tiri nello specchio e tre gol segnati, a fronte del maggiore possesso palla e delle sei conclusioni in porta dei lariani, ha riportato al centro della discussione il tema dell’efficacia rispetto alla proposta di gioco. Un confronto che divide tifosi e addetti ai lavori e che, secondo De Paola, coinvolge direttamente il lavoro di Massimiliano Allegri, chiamato a dimostrare qualcosa in più rispetto ai risultati minimi.

DE PAOLA SUL MILAN E SU ALLEGRI – «Ora la prossima col Lecce sarà interessante, che ha fatto soffrire Juve e Inter. Con la proposta di Allegri alla Juve mi annoiavo, perché è rinunciataria, ti fa sperare che arrivi l’ultimo minuto. Conte e Spalletti, con infortunati e giocatori che si sono trovati in rosa, mostrano la differenza che può fare un allenatore. Allegri deve arrivare alla vittoria, ma sono 5 anni che non lo fa. Deve portare qualcosa di più di una Coppa Italia, l’emblema della indisciplina del tecnico nei confronti di tutti. Deve ancora dimostrare con un successo, che può raggiungere quest’anno, perché ha un’ottima squadra, ma che deve essere messa in campo per mostrare qualcosa di diverso da quanto visto finora».

IL COMO GIOCA MA PERDE – «Il gioco piace, ma avevi la partita in pugno e non puoi perdere 3-1. C’è qualcosa che non va nel proporre il gioco. E non puoi prendertela dopo con i giornalisti. È il risultato più bugiardo di sempre, ma non puoi perdere 3-1. Mi piace la filosofia di Fabregas, ma vedo che giocano con troppa leggerezza. Le sciocchezze che ha fatto Kempf e non solo non sono perdonabili a questi livelli. Non puoi essere così ingenuo dietro. Vedo poi un inutile assalto che non si concretizza mai. In questo calcio non si può più continuare a vincere nel modo in cui fa Allegri comunque. Un calcio che manca di proposta offensiva. Voglio vedere quando Allegri dovrà proporre gioco. Prima o poi lo dovrà fare».

