ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco de Micheli, intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan

Marco de Micheli, intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Ecco le sue parole:

«Romagnoli? L’offerta che propone il Milan è di un ingaggio più basso rispetto a quello che attualmente percepisce, difficilmente ci sarà un acccordo. Botman? Il Lille parte da una richiesta di 30 milioni, potrebbe abbassarla leggermente ma il Milan vuole fare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, c’è la concorrenza forte del Newcastle. Valuta anche altri nomi come Diallo del Psg e Sarr del Chelsea. Al momento non c’è un pista principale su cui il Milan sta andando avanti»