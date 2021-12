De Ligt avvisa le rivali: «Voglio vincere sempre»

Matthijs de Ligt, difensore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna. Le sue parole

Matthijs de Ligt, difensore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna. Le sue parole sul campionato e le partite che aspettano i bianconeri:

«Voglio vincere sempre, e fare di tutto per vincere. Non capisco quando i giocatori fanno qualche errore di mentalità, questa cosa non mi piace. È importante per me la mentalità».

