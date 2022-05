Il patron del Napoli De Laurentiis ha presentato il ritiro di Dimaro: le sue parole anche sulla prossima stagione

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro di Dimaro: le sue parole anche sulla prossima stagione.

MONDIALE – «Durante i Mondiali, dai quali l’Italia è stata esclusa, ma dal 1 dicembre ci saranno molti giocatori che potranno rientrare perché non tutti arrivano in fondo alla competizione. Dal 23-24 novembre stiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per poter fare qualche cosa. Dove? Si era parlato di Stati Uniti, Emirati, ci potrebbe essere il Nord Africa. C’è una commissione di Lega che sta vagliando tutte le opportunità. Poi non puoi convincere tutti a partecipare, magari qualcuno si è già organizzato diversamente. Non possiamo pensare di stare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio, quando torniamo a giocare dobbiamo essere pronti a non soffrire»