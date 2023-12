De Laurentiis ammette le colpe: «È mia responsabilità, chiedo scusa ai napoletani». Le parole presidente del Napoli

De Laurentiis, presidente del Napoli, squadra rivale del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Monza.

LE PAROLE – «Tutto quel che è successo è mia responsabilità. Tutte le colpe non devono stare su allenatori e giocatori, ma sono mie e me ne assumo qualunque responsabilità. Chiedo scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Io penso che il campionato è lungo, ci muoveremo sul mercato per cercare di recuperare il tempo perduto. La verità però ha varie pieghe, ma non voglio tediarvi coi racconti. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia, penso il 24-25 gennaio, magari ci facciamo una bella cena e vi racconto il mio punto di vista. Voi avete pagine da riempire, radio dove raccontare, televisioni dove ci sono grandi esperti e ognuno deve dire la propria, altrimenti gli indici di ascolto si abbassano, si vendono meno copie… E’ bene però tutelare anche il tifoso che deve conoscere la verità e la verità la conosce solo chi vive all’interno varie situazioni».