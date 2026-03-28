De Ketelaere sul Milan: «Non rimpiango quella scelta, forse avrei dovuto mostra più questa cosa. Ecco cosa mi ha aiutato»

De Ketelaere, intervistato in patria durante la sosta nazionali, è tornato a parlare dell’esperienza al Milan. Le sue parole a Nieuwsblad

In un’intervista rilasciata al media belga Nieuwsblad, nel giorno della trasferta negli Usa del suo Belgio, Charles De Ketelaere è tornato a parlare del suo passato al Milan, soffermandosi sul trasferimento dal Club Brugge nel 2022 e sul percorso di crescita che lo ha portato oggi a essere protagonista con l’Atalanta.

DE KETELAERE SUL MILAN – «Non rimpiango ancora quel passaggio dal Club Brugge al Milan. Forse in quel periodo avrei dovuto mostrare più fiducia in me stesso, ma nel frattempo l’ho imparato. Il modo di giocare di Gasperini all’Atalanta mi ha aiutato nello sviluppo. Penso che in un 3-4-3 o in un 3-5-2 le mie qualità emergano al meglio».

Il trequartista belga ha quindi sottolineato come l’esperienza in rossonero sia stata comunque utile per la sua crescita personale, anche se non è riuscito a esprimersi al meglio in quella fase della carriera. Il passaggio all’Atalanta e il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini sembrano invece aver valorizzato maggiormente le sue caratteristiche tecniche.

IL PRESENTE ALL’ATALANTA – «Sto bene all’Atalanta. Sono super felice e ho ancora un contratto lungo. A volte bisogna tenersi stretto quello che si ha».

Le parole di De Ketelaere raccontano quindi un giocatore più maturo e consapevole, che guarda al passato senza rimpianti e al futuro con fiducia, forte di un progetto che lo vede al centro nel sistema dell’Atalanta.

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