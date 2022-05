De Grandis: «Sassuolo Milan? Rossoneri con il triplo della motivazione»

Stefano De Grandis, opinionista di Sky, ha parlato della lotta scudetto: le sue dichiarazioni in vista di Sassuolo Milan

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha analizzato la corsa scudetto in vista di Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria:

«La strada più semplice ce l’ha l’Inter che gioca in casa con la Sampdoria. Sì i blucerchiati hanno vinto con la Fiorentina ma ce ne passa che facciano punti in casa dell’Inter. Il Sassuolo ha vinto invece con le grandi e potrebbe teoricamente battere il Milan. Ma conta la motivazione, quella del Milan è tre volte superiore a quella del Sassuolo. Gioca fuori casa ma non in un’atmosfera infuocata, il Sassuolo non ha quel tipo di stadio incendiato».