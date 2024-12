De Grandis commenta così la situazione che si vive in casa Milan e le parole di Fonseca

Fonseca Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato le ultime parole del tecnico portoghese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato così lo sfogo di Fonseca dopo Milan–Stella Rossa:

PAROLE – «In generale a me non piacciono le liste di proscrizione. Cioè se tu alla fine della partita, la prima parte mi era piaciuta, perché lui aveva detto “Abbiamo vinto ma non sono contento della prestazione”. E questo mi piace perché era anche una sorta di autocritica no? Però se poi tu dici “Io lavoro sempre, mi sacrifico sempre. Non so se tutti lo fanno”, e questi tutti vengono identificati in 3-4 nomi che i giornali stanno facendo, perché oltre a Theo si parla di Calabria che ieri ha fatto una dichiarazione su Instagram dicendo “Ragazzi io mi impegno sempre. È giusto mettere i puntini sulle i”. Quindi ha parlato di falsità, cioè c’è una frattura interna visibile. E se tu fai le liste di proscrizione: Tomori può essere ceduto, Theo magari va via a gennaio, Calabria non si impegna, tu spacchi la squadra dall’interno. Non so se sia un atteggiamento funzionale per la squadra, secondo me no! E mi piace Fonseca, lo ritegno una persona degna, educata, ma in questo momento sta perdendo un po’ la testa perché se devi dire questa cosa li prendi di viso, e li fai un discorso di questo genere. Abbiamo visto mettere fuori squadra Leao. Significa sempre trovare dei capi espriatori al di fuori della gestione tecnica, e questa cosa non mi piace».