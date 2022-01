De Grandis: «Mercato Milan? Mi apsettavo di più, su Ibra...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano de Grandis intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan nella sessione appena conclusa:

«Mi aspettavo di più? Sinceramente si. Si è mosso subito per prendere un difensore e alla fine non l’ha preso. Normalmente rispetto chi vuole fare un mercato sostenibile e da un occhio ai bilanci. Il Milan in questi anni ha fatto così, in questo momento rischia qualcosa perchè la Juventus è arrambante e il posto Champions secondo me lo rischiano Atalanta e proprio i rossoneri»

SCAMACCA – «Un attaccante che va benissimo per il 4-2-3-1. Ha potenza, tiro da fuori, il colpo di testa, un prospetto interessante anche per il Milan. Anche perchè Ibrahimovic prima o poi…»