De Grandis: «Ibra sempre al cento solo insieme a Mandzukic»

De Grandis, a Sky Sport ha parlato della prestazione di Ibra contro l’Atalanta ma anche di Mandzukic al debutto in rossonero contro l’Atalanta.

AD IBRA SERVE MANDZUKIC- «E’ anche normale che ogni tanto ci sia poco Ibra, altrimenti sarebbe un extraterrestre. Non può giocare tutte le gare al cento per cento, quando i difensori sono fisici come lui può soffrire, per quello serve Mandzukic, uno che gli stia vicino».

GIOCATORE DIVERSO- «Mandzukic non interpreta il ruolo di esterno come i laterali rossoneri. Se tu al sessantesimo, contro una difesa non molto alta, aggiungi uno così, puoi creare dei problemi».