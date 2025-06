De Bruyne sbarca in Serie A, il centrocampista belga è un nuovo giocatore del Napoli: l’annuncio di De Laurentiis. Le ultimissime

Una notizia che scuote il panorama calcistico italiano e non solo: Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio, atteso con grande trepidazione, è arrivato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha utilizzato il suo profilo X (precedentemente Twitter) per dare il benvenuto al fuoriclasse belga.

L’operazione, che ha tenuto banco per settimane, si è finalmente concretizzata. De Bruyne, dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, si è recato presso la residenza del patron partenopeo per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai colori azzurri. Un trasferimento che ha il sapore dell’impresa per il Napoli, che si assicura uno dei centrocampisti più forti e prolifici del mondo, in scadenza di contratto con il Manchester City.

L’arrivo di De Bruyne rappresenta un colpo sensazionale per la Serie A (lega a cui partecipa il Milan) e per le ambizioni del Napoli, intenzionato a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua visione di gioco, la capacità di sfornare assist e la pericolosità in zona gol garantiranno a mister Antonio Conte un’arma tattica di inestimabile valore, capace di elevare ulteriormente il livello qualitativo della squadra.

De Laurentiis, con il suo annuncio su X, ha voluto condividere personalmente con i tifosi la gioia per questo acquisto di primissimo piano, confermando ancora una volta la sua propensione a comunicare in modo diretto e impattante. L’entusiasmo tra i sostenitori azzurri è alle stelle, pronti ad accogliere il loro nuovo campione e a sognare in grande per la prossima stagione.