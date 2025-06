Calciomercato Milan, Musah sempre più vicino al Napoli di Antonio Conte: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, il Napoli è sempre più vicino a definire l’acquisizione di Yunus Musah dal Milan. I contatti tra i due club sarebbero progrediti positivamente, e si prospetta una potenziale accelerazione della trattativa nei prossimi giorni.

Il centrocampista statunitense, che ha vestito la maglia rossonera per due stagioni, è considerato cedibile dal Milan, che non lo ritiene più parte integrante dei piani futuri. Parallelamente, il Napoli, sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte, ha manifestato un forte interesse per Musah, identificandolo come un profilo ideale per rinforzare il proprio reparto di centrocampo.

Un fattore cruciale che potrebbe favorire la buona riuscita dell’operazione è la volontà dello stesso giocatore di cambiare aria e di approdare al Napoli. L’accordo sui termini personali tra Musah e il club partenopeo non dovrebbe rappresentare un ostacolo, rendendo la trattativa più fluida una volta raggiunta l’intesa tra le società.

Sebbene il calciomercato ufficiale aprirà solo a luglio, il Napoli sta lavorando intensamente per blindare alcuni obiettivi primari già in questa fase preliminare. La cifra di cui si parla per il cartellino di Musah si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni di euro. La combinazione tra la necessità del Milan di cedere e il forte gradimento di Conte per Musah, unita alla disponibilità del giocatore, lascia presagire una chiusura imminente dell’affare.