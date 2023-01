Dazn rimanda le quotazioni in borsa: perdita troppo elevate

DAZN rimanda i piani per la quotazione in Borsa: troppo alte le perdite dell’azienda. Sarà tutto rimandato ai prossimi due o tre anni

DAZN rimanda i piani per la quotazione in Borsa. Le le perdite dell’azienda sono troppo alte, con il suo CEO che ha affermato che sarà tutto rimandato ai prossimi due o tre anni.

Il 2021, come dichiarato dallo stesso Segev, è stato probabilmente l’anno con le perdite più significative per l’azienda dato l’esborso per i diritti tv della Bundesliga e della Serie A.