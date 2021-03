Dazn conquista la Serie A, a Sky le briciole e i ricorsi

La Serie A nelle mani di Dazn per il triennio 2021-24: una svolta che assesta un colpo letale all’egemonia quasi ventennale di Sky

Una delle più travagliate assegnazioni per i diritti tv della Serie A è andata in archivio con la prepotente ascesa al potere di Dazn. Una battaglia senza esclusione di colpi, a tutti gli effetti non ancora definitivamente conclusa, ma con la certezza che i tifosi non avranno più necessità di un doppio abbonamento per guardare tutte le partite.

