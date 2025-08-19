Connect with us

31 minuti ago

DAZN lancia una nuova offerta: i costi dell’abbonamento con cui seguire solo la propria squadra del cuore. Le ultimissime notizie

La Novità DAZN: Arriva “MyClubPass” per i Tifosi

Con l’inizio del nuovo campionato di Serie A, DAZN lancia un’importante novità pensata per tutti i tifosi. Nasce “MyClubPass”, un abbonamento dedicato che permette di seguire in esclusiva tutte le partite della propria squadra del cuore. L’offerta è attivabile fino al 31 agosto ed è rivolta a chi non ha un abbonamento DAZN attivo o a chi ha già perfezionato una disdetta precedente.

Questa nuova formula offre due opzioni di pagamento per il piano annuale. Scegliendo la soluzione con pagamento anticipato in un’unica soluzione, il costo è di 329 euro, con un prezzo mensile equivalente di 27,42 euro. Optando invece per il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili, il prezzo per singolo mese sale a 29,99 euro.

Non Solo Partite: Contenuti Esclusivi e Offerta Multisport

“MyClubPass” non si limita alla trasmissione delle partite. Sottoscrivendo questo pacchetto, i tifosi avranno accesso anche a tutti i contenuti extra dedicati alla loro squadra: pre e post-partita, highlights e una ricca selezione di contenuti on demand.

Per quanto riguarda il resto del listino prezzi, i pacchetti esistenti come DAZN Sports, DAZN Full, DAZN Family e DAZN Goal rimangono invariati, mantenendo i prezzi introdotti a gennaio 2024. Per la prossima stagione, l’offerta di DAZN si arricchisce ulteriormente grazie a una nuova partnership strategica con Warner Bros. Discovery. L’accordo amplia l’offerta multisport, includendo tutti gli eventi integrali di tennis, ciclismo, UFC e sport invernali trasmessi da Eurosport. Questa mossa conferma la volontà della piattaforma di consolidarsi non solo come leader nel calcio, ma anche come punto di riferimento per una vasta gamma di discipline sportive.

