Davide Ancelotti conclude la sua prima esperienza da allenatore. L’esonero dal Botafogo causato da… un preparatore atletico

Il Botafogo è nel pieno di una rivoluzione tecnica che sta attirando l’attenzione degli osservatori internazionali. Dopo la separazione ufficiale da Davide Ancelotti, la dirigenza di Rio de Janeiro ha dovuto incassare il “no” di Rafael Guanaes, costringendo il proprietario John Textor a cercare nuove soluzioni. In cima alla lista dei desideri, secondo Globoesporte, c’è ora Martín Anselmi: l’ex tecnico del Porto convince per la sua filosofia di gioco offensiva e per la capacità di gestire piazze calde, caratteristiche che lo rendono un profilo di alto respiro internazionale.

Il divorzio da Davide Ancelotti ha rivelato retroscena che mettono in luce l’importanza della compattezza dello staff, un tema caro anche a Massimiliano Allegri. La rottura tra l’allenatore italiano e il club brasiliano è nata dall’allontanamento del preparatore atletico Luca Guerra. Ancelotti ha scelto di non scendere a compromessi, dichiarando che sarebbe rimasto solo con la conferma totale dei suoi collaboratori. Una presa di posizione netta che ha portato il Botafogo a voltare pagina definitivamente.

Davide Ancelotti, L’importanza dello staff tecnico

Queste dinamiche sottolineano quanto la sintonia tra allenatore e staff sia fondamentale per il successo di un progetto. Anche a Milanello, Allegri ha sempre ribadito come la solidità dei suoi collaboratori sia la base per gestire la pressione di un club glorioso come il Milan. Mentre il Botafogo cerca di ricostruire un ciclo vincente puntando su Anselmi, il tecnico livornese continua a lavorare sulla coesione del suo gruppo di lavoro per affrontare le sfide della Serie A.

John Textor sembra ora intenzionato a chiudere rapidamente la pratica per dare stabilità alla squadra. Per il Milan e per i suoi sostenitori, seguire queste evoluzioni è utile per comprendere come il mercato degli allenatori si stia muovendo a livello globale, confermando che la stabilità tecnica — quella che il club rossonero sta cercando di mantenere con la guida di Allegri — resta un valore raro e prezioso nel calcio moderno.