David Milan, si complica l’addio al Lille del canadese? Incredibile novità sul classe 2000

David Milan, il presidente del Lille tuona sul futuro dell’attaccante canadese in scadenza di contratto il prossimo giugno

Cosi il presidente del Lille, Olivier Letang, ai microfoni di After Foot RMC sul futuro di Jonathan David, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Non amo il mercato invernale. In gennaio bisogna sempre pagare più del dovuto. Puntiamo sulla forza del gruppo. Siamo molto felici di averlo con noi. Questa estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo alcuna pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo già proposto un rinnovo, e ora la decisione spetta a lui. Jonathan ama il club e il Lille è casa sua»