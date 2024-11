David Milan, mossa a sorpresa del Lille che spiazza i rossoneri: cosa è successo nelle ultime ore

David Milan, il Lille tenta la mossa a sorpresa offrendo il rinnovo all’attaccante in scadenza a giugno 2025: tutti i dettagli

Tra i tanti nomi in ottica calciomercato Milan, rimane vivo l’interesse per Jonathan David, attaccante canadese del Lille, che piace anche alla Juventus. Oggi i francesi saranno impegnati nella sfida di Champions League con i bianconeri, che potrebbe essere occasione per i due club di affrontare temi caldi sul futuro del centravanti. Futuro che però, potrebbe risultare ancora in Francia, come riportano le stesse parole di Alessandro Barnaba, proprietario del Lille, intervistato cosi dai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

DAVID- «Stiamo lavorando per un rinnovo. David è molto forte, sottostimato in Europa perché atipico e schivo. È un attaccante che funziona benissimo con allenatori che praticano un calcio moderno,molto corto dove tutti devono difendere e attaccare».