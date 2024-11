David Milan, il canadese occasione a gennaio? Spunta la clamorosa indiscrezione

David Milan, il canadese occasione a gennaio? Il Lille, per non perderlo a zero, potrebbe decidere di cederlo in anticipo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare di Joanthan David, attaccante che martedì sera ha punito i bianconeri nella sfida di Champions League e monitorato molto attentamente dal mercato Juve e anche dal calciomercato Milan.

Stando a quanto si apprende Giuntoli è al lavoro soprattutto in vista di giugno, sebbene il canadese per un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro potrebbe già partire in inverno. Inoltre, riferisce il quotidiano, a fine partita il centravanti avrebbe avuto un piccolo confronto con Thiago Motta.