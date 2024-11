David Milan, la pista si arena definitivamente! L’indizio della punta è una sentenza sul futuro

David Milan, nel futuro del canadese c’è la Juve? L’indizio social indirizza il destino della punta e allontana i rossoneri

Tra gli obiettivi più concreti del calciomercato Juve in vista delle prossime sessioni c’è senza ombra di dubbio anche Jontahan David, attaccante in scadenza di contratto con il Lille e che cambierà squadra in estate.

Subito dopo il derby della Mole l’attaccante canadese ha messo like su Instagram alla vittoria dei bianconeri accedendo i tifosi. Presto – fa sapere Tuttosport – per parlare di segnali inequivocabili di un suo trasferimento a Torino, ma certamente Giuntoli ci sta già lavorando. L’attaccante è stato accostato anche al calciomercato Milan ma al momento i rossoneri appaiono defilati.