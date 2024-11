David Milan, l’ultima novità allontana il canadese dai rossoneri! Tutti i dettagli

David Milan, richieste monstre dell’attaccante canadese su ingaggio e commissioni: colpo quasi impossibile per i rossoneri

Come ricorda il Corriere dello Sport, la prossima estate Jonathan David potrebbe liberarsi a parametro zero. Il canadese non lascerà il Lille a gennaio, ma a fine stagione potrebbe diventare una grossa occasione, anche per il calciomercato Milan.

Il club rossonero, però, sa che la strada per il giocatore è in salita. In primis bisogna fare i conti con la concorrenza dei club di Premier (Arsenal, Liverpool, Newcastle, Chelsea e Tottenham), oltre che del Barcellona. E poi le richieste dell’entourage non sono certamente semplici da esaudire: 6 milioni a stagione al ragazzo, 10 di commissioni. Cifre importanti, che ad oggi da Torino non possono permettersi.