D’Aversa: «Milan nel mio cuore, inizio di campionato stimolante»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato del calendario della Serie A. Le sue dichiarazioni

L’allenatore della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha commentato il calendario dei blucerchiati per la prossima Serie A, che comincerà al Ferraris contro il Milan. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della società.

CALENDARIO – Noi dobbiamo avere il massimo rispetto per qualsiasi avversario. Andare in campo con la volontà di cercare di vincere con qualsiasi avversario. La difficoltà del campionato si vede non nella singola partita ma nella complessità. Ben venga di giocare inizialmente contro queste squadre, sulla carta più forti di noi ma poi spetterà al campo».

MILAN INTER E NAPOLI – «Il Milan fa parte del mio cuore perché ci sono cresciuto a livello di settore giovanile. Questo è un impegno stimolante, come lo sono le altre partite in casa, dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia, ci vede affrontare tre squadre che giocano a livello europeo: Milan, Inter e Napoli. Il destino ha voluto un inizio difficile ma stimolante».

