D’Aversa a Dazn: «Su Modric qualcuno deve lavorare. Vi spiego perché ho scelto Zapata dal primo minuto…»

D’Aversa, allenatore granata, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Torino

Roberto D’Aversa, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Torino, sfida valevole per la 30esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sui miglioramenti del Torino: «Sicuramente nella convinzione dei propri mezzi. È una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica che occupava quando sono arrivato».

Sulla scelta di Zapata: «Il Milan è portato a fare la partita, Zapata ha capacità migliori degli altri nell’attacco della profondità. Che Adams ha lavorato benissimo in settimana, ha grandi potenzialità».

Su chi marcherà Modric: «Vediamo, sotto l’aspetto tattico potrebbe trovare qualcun altro a lavorare su di lui, tanto come inizia la partita si vede subito. Loro in costruzione portano i braccetti molto larghi, Tomori lavora quasi da terzino e Pavlovic pure spinge molto. C’è da considerare anche quell’aspetto lì».

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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