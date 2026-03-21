Allegri a Dazn: «La classifica si è accorciata. Leao? Abbiamo scelto di farlo riposare, andrà in nazionale ma…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Torino

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Torino, sfida valevole per la 30esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Su Modric: «Ho la fortuna di allenarlo tutti i giorni, è un bene per il calcio. I giocatori così sarà difficile ritrovarli».

Sulla partita: «Una partita importante, veniamo da una sconfitta. La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Il Torino sta facendo molto bene, concede bene. Ci vorrà ordine e compattezza».

Su Leao: «Ieri ha avuto questo riacutizzarsi sull’adduttore. Abbiamo parlato con Rafa e abbiamo scelto di farlo stare fermo. Avrà 20 giorni per recuperare. Credo sia stato convocato ma non può giocare».

Sul ruolo dell’attaccante: «Leao quando ha fatto il centravanti si è mosso bene, lo abbiamo cercato poco. Fullkrug è più abituato in quella posizione, ma in generale dobbiamo fare una partita giusta».

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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