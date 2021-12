Adani: «Il Milan questa sera deve aggrapparsi a Zlatan Ibrahimovic»

Lele Adani, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato la sfida di questa sera tra Milan e Napoli: Ibrahimovic decisivo

Daniele Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della gara di questa sera tra Milan e Napoli. Di seguito le considerazioni su Ibrahimovic:

«Stiamo parlando del giocatore più importante tra i ventidue in campo. Oggi più che mai il Milan dovrà aggrapparsi a Ibrahimovic. Coinvolgerlo, non permettere che si annoi, farlo sentire come un Messia tra i suoi fedeli. Pioli deve appoggiarsi per forza su Ibra, avendo una trequarti rimaneggiata e inferiore, come qualità, a quella avversaria».