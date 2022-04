Dan Peterson: «L’Inter vincerà lo scudetto. Più abituata di Milan e Napoli». Le parole dell’ex coach di basket

Coach Dan Peterson dice Inter. Lo storico tecnico di basket, che in Italia ha reso grandi Virtus Bologna e Olimpia Milano, parla ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ della lotta scudetto e indica la squadra di Simone Inzaghi come la favorita per il titolo.

«Vince l’Inter al fotofinish. Magari per un dettaglio o poco più. La squadra di Inzaghi rispetto a Milan e Napoli viene dalla vittoria dello scudetto 2021 e dalla Supercoppa 2022, vuol dire che è più abituata a centrare gli obiettivi che contano. Inoltre, ha un organico più omogeneo sotto l’aspetto del talento e dell’esperienza che ha saputo sopperire alla partenza di Romelu Lukaku, senza perdere competitività. Il Milan invece dipende molto dallo stato di forma di Ibrahimovic. Se torna al top può ancora fare la differenza, ma per me vince l’Inter.»