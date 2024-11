Damiani senza peli: «Scudetto? Napoli primo e le altre con problemi. E sul Milan...»

Le parole di Oscar Damiani, procuratore sportivo, sulla lotta scudetto in Serie A e le recenti polemiche arbitrali. I dettagli

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato a Radio Marte della lotta scudetto in Serie A.

FAVORITA SCUDETTO – «Il primato del Napoli? Le altre sono piene di problemi, l’Inter va un po’ a singhiozzo, il Milan meglio che non mi pronunci, l’Atalanta potrebbe giocarsela con gli azzurri, che a mio avviso sono favoriti per il titolo. A parte il grande allenatore, il gruppo parte dal presupposto di aver fatto male lo scorso anno, quindi c’è voglia di rivalsa in tutta la squadra. Lukaku? E’ un grande giocatore ma dev’essere nelle migliori condizioni atletiche e non sempre l’ho visto brillante, se recupererà la forma migliore diventerà fondamentale».