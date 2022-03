D’Ambrosio a Inter TV: «Non è un match come gli altri, possiamo svoltare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore nerazzurro D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Inter TV: le dichiarazioni prima del match col Milan

«Il derby non è mai un partita come le altre. Entrambe non veniamo da risultati positivi perché per noi il pareggio non è un risultato positivo. Vogliamo invertire il trend. In queste partite il carattere e la voglia di prevalere sull’avversario sono qualcosa in più. Noi cercheremo di mettere tutte le nostre forze per vincere la partita. Può essere la svolta oggi? Ci sono 180 minuti da giocare, vincere un derby ti dà una carica emozionale in più quindi sicuramente sì.»