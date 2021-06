Dalot verso il Real Madrid, Ancelotti lascia un terzino al Milan

Diogo Dalot finito in orbita Real Madrid. I blancos però possono fare un favore al Milan dando in prestito ai rossoneri Alvaro Odriozola

Secondo quanto riportato da Tuttosport, si complica l’ipotesi di permanenza per Diogo Dalot finito in orbita Real Madrid. I blancos però possono fare un favore al Milan dando in prestito ai rossoneri Alvaro Odriozola.

Il terzino, seguito da Massara, andrebbe a coprire così lo slot lasciato libero da Diogo Dalot destinato ad un futuro tra Manchester United (club titolare del suo cartellino) e il Real Madrid.