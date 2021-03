Dalot: «Oggi grande opportunità. Infortuni? Siamo 30 giocatori da Milan»

Diogo Dalot ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Bentegodi conto il Verona, ecco le sue parole a Sky Sport

Diogo Dalot ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Bentegodi conto il Verona, ecco le sue parole a Sky Sport: «Oggi abbiamo un’opportunità per fare una buona partita. Tutte le partite che giochiamo sono opportunità, non solo per me ma per tutti i calciatori. Se abbiamo l’atteggiamento giusto possiamo fare una buona gara».

Intervenuto anche ai microfoni di Milan TV, il terzino ha così risposto: «Come ci sentiamo? Come sempre, per vincere. Siamo concentrati, siamo forti”.

INFORTUNI – «Siamo una squadra di quasi 30 calciatori, siamo un grande gruppo e sappiamo che se manca qualcuno ci sono altri pronti ad entrare”.

VERONA – «Sarà una partita difficile, sono convinto che se scendiamo in campo con la mentalità giusta possiamo tornare a casa con i tre punti”.