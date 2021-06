Dalot: «Ho esaudito un sogno, che onore rappresentare il mio Paese»

Diogo Dalot ha esordito con il Portogallo ad Euro 2020. Il giocatore ha ringraziato tutti tramite un post su Instagram, le sue parole

«La giornata di oggi sarà ricordata per sempre. Ho esaudito un mio sogno: rappresentare il mio Paese, in un fase finale di un Europeo e ottenere il passaggio agli ottavi. Grazie a tutti per il sostegno. In campo sentiamo ognuno di voi».