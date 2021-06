Diogo Dalot esordisce col Portogallo all’Europeo: il Milan ci pensa ancora

Diogo Dalot è subentrato a dieci minuti dalla fine della gara contro la Francia: il Milan osserva interessato e spera nel ritorno

Diogo Dalot ha fatto il suo esordio ad Euro 2020 con la maglia del Portogallo subentrando al posto di Semedo. Il Milan osserva e prende nota, col forte desiderio di riaverlo a Milanello anche nella prossima stagione dopo l’anno di prestito secco.

NUOVO PRESTITO – Il Milan vorrebbe riprendere il terzino portoghese in prestito con diritto di riscatto. Il Manchester United al momento fa muro pretendendo l’obbligo. Ci sarà ancora da lavorare nelle prossime settimane per rivedere Diogo ancora in maglia rossonera.