Milan Genoa: la REAZIONE della Curva Sud dopo il comunicato! COSA STA SUCCEDENDO a San Siro

Milan Genoa: la REAZIONE della Curva Sud dopo il comunicato! Clima freddo e nessuno striscione a San Siro: ecco cosa sta succedendo

Come anticipato in questi giorni, la Curva Sud sarà in sciopero oggi nel corso della partita contro il Genoa e la decisione era stata annunciata tramite un comunicato ufficiale del tifo organizzato del Milan.

Infatti, il clima a San Siro è molto freddo e gran parte della tifoseria rossonera è in silenzio: nessun coro e nessuno striscione, solo qualche applauso.