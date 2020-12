Dall’Inghilterra – Il Milan ha un nuovo obiettivo: Wilfried Zaha

Dall’Inghilterra lanciano l’indiscrezione di un interessamento del Milan per Wilfried Zaha, autore di un’ottima stagione

Il Milan ha un nuovo obiettivo per l’attacco, Wilfried Zaha. A riportarlo è il The Sun, che spinge l’esterno del Crystal Palace verso i colori rossoneri, che lo vorrebbero come il grande rinforzo per puntare allo Scudetto.

Il club di Selhurst Park però, forte dei 5 anni di contratto del giocatore, non ha nessuna intenzione di perdere il suo calciatore più forte per una cifra al ribasso. Zaha fino ad ora ha segnato 7 gol e 2 assist in 13 partite.