Dall’Inghilterra, forte concorrenza per Soumarè del Lille

Secondo quanto riportato da The Sun, su Soumarè del Lille ci sarebbe la forte concorrenza di un club inglese. Il Leicester, probabilmente in Champions League l’anno prossimo, sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 40 milioni per il francese. Il Milan non sembra intenzionato a partecipare ad aste per il centrocampista.