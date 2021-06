Dall’assicurazione Uefa al futuro all’Inter: le ultime su Eriksen

Eriksen potrebbe lasciare nelle prossime ore l’ospedale di Copenaghen. Le ultime sulle condizioni del centrocampista dell’Inter

Eriksen è stato operato nelle scorse ore per l’impianto di un defibrillatore e già oggi potrebbe lasciare la struttura ospedaliera di Copenaghen per tornare a casa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, da capire se si tratta di un intervento temporaneo o definitivo: in quest’ultimo caso, almeno per le disposizioni mediche in Italia, sarebbe difficilissimo ottenere l’idoneità per continuare a giocare in Serie A.

Il futuro all’Inter dal fantasista danese è perciò a rischio, con l’assicurazione Uefa che copre comunque il club nerazzurro in caso di ritiro agonistico del giocatore. Il club e la dirigenza nerazzurra non hanno perso comunque le speranze come riporta il Corriere dello Sport. Se Eriksen però dovesse proseguire la carriera fuori dall’Italia, l’Inter dovrà riuscire a cederlo sul mercato.