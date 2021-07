Dalla Spagna – Real avrà controriscatto su Brahim Diaz. Le cifre

Arrivano conferme anche dalla Spagna riguardo al buon esito dell’affare che porterà Brahim Diaz a restare al Milan anche nella prossima stagione

I merengues hanno infatti accettato di cedere a titolo temporaneo, oneroso, Brahim Diaz per 3 milioni di euro e la possibilità di acquistare con diritto di riscatto il fantasista spagnolo per 22 milioni di euro. Presente però un controriscatto in favore dei blancos di 27 milioni di euro.